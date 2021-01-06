Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в супермаркете торговой сети «Мегамарт» в микрорайоне ЖБИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Возгорание возникло в пристрое к магазину в зоне разгрузки товара. Загорелись продукты и пустая тара. Площадь пожара составила 30 кв. м.

«Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось не допустить распространения огня на основные помещения магазина», — сообщили в МЧС.

В ликвидации огня приняли участие 58 человек и 12 единиц пожарной техники. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек, никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе горел склад с бытовой химией. Площадь пожара составила 1500 кв. м.

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