Вагайский район, Тюменская область, , 11:00 — REGNUM В Тюменской области из-за ушедшей в запой матери едва не погибли малолетние дети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, с 31 декабря 2020 года 39-летняя жительница села Вагай пьянствовала в гостях у соседей, оставив двух детей трёх и четырёх лет без присмотра. 2 января 2021 года младший ребёнок вышел во двор на улицу в одном нижнем белье в 40-градусный мороз. Ребёнка увидела бабушка, завела домой и отчитала мать за брошенных детей. Вернувшаяся мать избила сына, после чего отправилась дальше пьянствовать. Протрезвев 4 января, она явилась домой и увидела, что мальчик лежит на диване в таком же положении, в каком она его оставила, и вызвала скорую помощь.

Мальчик чудом выжил. В настоящий момент оба ребёнка находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

Следователем был проведён осмотр дома, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Выяснилось, что мать воспитывает детей без отца, работает в магазине уборщицей и семья стоит на учёте, как малообеспеченная.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики.