Тункинский район, Бурятия, , 10:23 — REGNUM В горах Тункинского районе Бурятии спасены двое туристов из Ангарска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, пострадавшие две ночи провели при температуре — 30 градусов.

Как отмечается, четверо туристов вышли за два дня до этого в горы Аршана и разделились. Двое вернулись обратно в заранее оговорённое время и увидели, что товарищей ещё нет. Прождав некоторое время, они вызвали спасателей.

На поиски пропавших вышли сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы района. Они обнаружили замёрзших туристов на пике «Братчанка», где они прятались от мороза в зимовье. Пострадавшим оказали первую помощь.

«По словам начальника БРПСС Павла Шубина, у одного из мужчин сильно обморожено лицо и конечности. Сейчас спасателями решается вопрос о транспортировке пострадавших. Один из туристов может передвигаться самостоятельно», — отметили в агентстве.