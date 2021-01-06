Донецк, , 10:38 — REGNUM Вооруженные силы Украины трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Минеральное, Спартак, Яковлевка, по которым было выпущено семь единиц боевых припасов.

В общей сложности ВСУ выпустили пять гранат из гранатомета АГС, две — из гранатомета РПГ/СПГ. Также режим перемирия нарушался применением стрелкового оружия.

За минувшие сутки жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировалось.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ три раза нарушили перемирие в ДНР, выпустив по территории республики пять гранат.