Донецк, 6 января 2021, 10:38 — REGNUM Вооруженные силы Украины трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.
Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Минеральное, Спартак, Яковлевка, по которым было выпущено семь единиц боевых припасов.
В общей сложности ВСУ выпустили пять гранат из гранатомета АГС, две — из гранатомета РПГ/СПГ. Также режим перемирия нарушался применением стрелкового оружия.
За минувшие сутки жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировалось.
Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику из гранатометов — СЦКК
Напомним, в предыдущие сутки ВСУ три раза нарушили перемирие в ДНР, выпустив по территории республики пять гранат.