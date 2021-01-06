Барнаул, , 10:11 — REGNUM Жителей Алтайского края вновь предупредили о непогоде. Как сообщает сегодня, 6 января, региональное ГУ МЧС РФ, в ближайшие дни (7−8 января) температура воздуха опуститься до — 35 °C и ниже.

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы усугубляют статистику пожаров в Алтайском крае. Только за четыре дня 2021 года регионе случилось около 80 возгораний, на которых погибли девять человек, двое получили травмы.

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