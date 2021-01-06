Иркутск, , 10:05 — REGNUM Сильные морозы повлияли на увеличение числа пожаров в Иркутской области. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 5 января в Приангарье произошло 22 возгорания. В городе Ангарске и в посёлке Тайтурка Усольского района погибли два человека, спасены 25, эвакуированы 54 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 9.

Так, пожар в посёлке Тайтурка в 12-м часу дня, на котором погибла пожилая женщина, произошёл из-за короткого замыкания электропроводки. Хозяйка, заметив огонь, вышла на лестничную площадку и попросила соседей вызвать пожарных. Сама же вернулась в горящую квартиру, чтобы попытаться самостоятельно потушить возгорание. Однако, находясь в сильном дыму, женщина получила несовместимое с жизнью отравление угарным газом.

Всего с начала 2021 года в Иркутской области произошло 125 техногенных пожаров. Это на 24 случая больше, чем за эти же дни прошлого года. На пожарах погибли 9 человек, пострадали 2 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области стоят аномальные морозы, температура воздуха опускается ниже 30 °C. Ранее иркутские спасатели известили о первых в 2021 году пожарах с гибелью людей: в период за 1 и ночь 2 января было ликвидировано 49 возгораний, погибли пятеро человек.

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