Братск, Иркутская область, , 09:54 — REGNUM В Иркутской области пришлось спасать рыбаков — жителей города Братска — которые накануне, 5 января, возвращаясь с рыбалки в темное время суток, решили сократить свой путь и поехали через лесной массив. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

В районе залива Сурупцева Братского водохранилища их автомобиль застрял на бездорожье. Греясь в автомобиле, мужчины провели в лесу всю ночь. У них была надежда на то, что по этой дороге могут поехать местные жители и оказать им помощь. Только на утро рыбаки смогли дозвониться до экстренных служб и сообщить о том, что они нуждаются в помощи спасателей.

«В условиях низких температур автомобиль был единственным местом, где люди могли обогреваться, но на момент прибытия спасательной группы бензин был на исходе. Рыбакам повезло, что они смогли дозвониться до экстренных служб и попросить о помощи.

В противном случае им пришлось бы порядка 15 километров идти по лесному массиву до федеральной трассы «Вилюй». А с учетом сильного ветра, мороза и труднопроходимой местности сделать это было бы очень сложно, и все могло закончиться трагично», — пояснил заместитель начальника Северо-Западного поисково-спасательного отряда Алексей Писарев.

По его словам, транспортное средство попытались вытащить при помощи спасательной лебедки, но попытки не увенчались успехом. Троих мужчин в удовлетворительном состоянии спасатели эвакуировали в город Братск.

Как уже сообщало ИА, в начале декабря 2020 года намерение двух мужчин, направляющихся на колёсном тракторе из деревни Тарасовка в село Кумарейка (Иркутская область), сократить путь, тоже чуть не привела к трагедии.

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