Иркутск, , 09:33 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1410 человек, причём 12 из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 5 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 42 377 человек (+265 за сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Госпитализирован 2751 пациент (+19 за сутки). Выздоровели 36 897 пациентов (+159 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 190 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 12 жителей Приангарья