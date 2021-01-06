Львов, Украина, , 09:31 — REGNUM В ходе спецоперации сотрудники украинских правоохранительных органов изъяли во Львове «рекордную» партию героина, стоимость которой оценивается в 2,3 млрд гривен (около $81 млн), сообщается 5 января в пресс-службе генеральной прокуратуры страны.

«Изъята рекордная партия героина весом более 1 тонны», — сообщили в генеральной прокуратуре.

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По данным следствия наркотик был ввезен на территорию страны из Пакистана еще в декабре 2020 года. На территорию страны пакистанский героин проник через морской торговый порт «Южный» (Одесса). Затем наркотическое вещество под видом пищевой продукции доставили на территорию западной Украины, чтоб затем в качестве «дипломатического груза» переправить его в страны Европейского Союза.

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По ценам черного рынка стоимость такого объема наркотика оценивается в 2,3 млрд гривен или порядка $81 млн, добавили в ведомстве.

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