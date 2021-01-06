Барнаул, , 09:28 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1618 человек, причём 13 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9699 человек, +50 за последние сутки) и ОРВИ (17 407 человек, +144 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 34 162 человек (+205 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 398 (+7 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента (-3 за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1292 (+13 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 30 612 человек (+2020 за сутки).

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