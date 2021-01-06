п. Парголово, , 10:20 — REGNUM Тела трех человек обнаружили на месте сгоревшего жилого дома в поселке Парголово на севере Петербурга.

Как сообщили в среду, 6 января, в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сигнал о возгорании в доме 15 по улице Байкальской в Выборгском районе Санкт-Петербурга поступил на пульт дежурного 5 января в 22:15 мск. В одноэтажном жилом доме горела обстановка и кровля на общей площади 120 кв. метров.

В ликвидации пожара от ГУ МЧС участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава. В 23:52 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

«На месте происшествия были обнаружены обгоревшие тела пожилого мужчины и молодой девушки. Позже под завалами было обнаружено тело еще одного человека, пол и возраст установить не удалось», — сообщили в ведомстве.