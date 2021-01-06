Одесса, Украина, , 09:13 — REGNUM В городе Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие, количество которых устанавливают сотрудники правоохранительных органов, сообщили 5 января вечером в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Столкновение транспортных средств произошло на перекрестке улиц Мясоедовская и Розумовская. Один из автомобилей при этом загорелся.

По информации одесского издания «Таймер» «по крайней мере один человек погиб, ещё двое госпитализированы». Журналисты также выразили предположение, что погибший скончался в результате возгорания автомобиля.

«В результате пожара, по всей видимости, и погиб человек», — отметили в издании, добавив, что автомобиль, который загорелся в результате ДТП был переоборудован для применения в качестве топлива газа.

«По неподтверждённой информации очевидцев, ДТП спровоцировал автомобиль BMW, водитель которого пытался на значительной скорости войти в поворот, но не справился с управлением», — сообщает «Таймер».

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