Ульяновск, , 08:43 — REGNUM В Ульяновской области в первые дни нового года по сравнению с прошлым годом выросло число пожаров. Это следует из данных, которые приводятся на сайте ГУ МЧС по региону со ссылкой на заместителя начальника управления Игоря Пазекова.

По данным ведомства, с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года включительно на территории Ульяновской области зарегистрировано 43 пожара, что на семь больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (+19,4%).

В управлении отмечают, что причинами 26 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, девять возгораний произошло из-за неисправности электропроводки, восемь — из-за нарушения правил эксплуатации отопительных печей.

Число жертв за указанный период выросло с трёх до шести человек. В том числе 1 января огонь унёс жизни пяти человек.

В регионе во всех городах и районах проводится ежедневная работа профилактических групп. Спасатели призывают жителей Ульяновской области соблюдать «элементарные правила» пожарной безопасности, не злоупотреблять алкоголем и не курить в постели, а взрослых — быть «примером для детей в обращении с огнём».

Также в ведомстве напоминают, что необходимо обращать внимание «на состояние электрических приборов и электропроводки в домах»:

«Недопустимо перегружать электрические сети, одновременно включая нескольких мощных потребителей энергии в одну розетку».