Ульяновск, 6 января 2021, 08:43 — REGNUM В Ульяновской области в первые дни нового года по сравнению с прошлым годом выросло число пожаров. Это следует из данных, которые приводятся на сайте ГУ МЧС по региону со ссылкой на заместителя начальника управления Игоря Пазекова.
По данным ведомства, с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года включительно на территории Ульяновской области зарегистрировано 43 пожара, что на семь больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (+19,4%).
В управлении отмечают, что причинами 26 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, девять возгораний произошло из-за неисправности электропроводки, восемь — из-за нарушения правил эксплуатации отопительных печей.
Число жертв за указанный период выросло с трёх до шести человек. В том числе 1 января огонь унёс жизни пяти человек.
В регионе во всех городах и районах проводится ежедневная работа профилактических групп. Спасатели призывают жителей Ульяновской области соблюдать «элементарные правила» пожарной безопасности, не злоупотреблять алкоголем и не курить в постели, а взрослых — быть «примером для детей в обращении с огнём».
Также в ведомстве напоминают, что необходимо обращать внимание «на состояние электрических приборов и электропроводки в домах»: