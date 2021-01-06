Ташкент, , 08:43 — REGNUM В Кашкадарьинской области Узбекистана из-за аномально низкой температуры воздуха на участке Мираки Гиссарского государственного заповедника замерз водопад Сувтушар. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе комитета по экологии и охране окружающей среды.

По информации комитета, Сувтушар «полностью сковало льдом». В ведомстве также опубликовали фотографию обледеневшего 84-метрового водопада.

В гидрометеорологической службе республики, комментируя прогноз погоды на первую рабочую неделю нового, 2021 года, сообщили об усилении ночных морозов до 5−10°, а по северу и пустынной зоне — до 12−17°.