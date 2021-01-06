Салехард, , 07:54 — REGNUM На Ямале в первые шесть дней нового года наблюдается прирост пожаров, более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

С 1 по 6 января произошло 19 пожаров, в одном из них погиб человек. Наибольший рост количества возгораний зарегистрирован в Приуральском районе.

В целях профилактики в муниципальных образованиях в период новогодних праздников организованы рейды по многодетным семьям и семьям, находящимся в социально-опасном положении. Инспектируются местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни.