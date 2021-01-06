Петропавловск-Камчатский, , 07:34 — REGNUM Пять человек оказались под завалами при обрушении на золоторудной шахте на Камчатке. Об этом 6 января сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в региональное управление МЧС РФ около 12:00 по местному времени. По предварительной информации, под завалами оказались пять человек, троим из них удалось выбраться на поверхность, судьба двоих человек остаётся неизвестной.

В настоящее время в шахте работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разбор завала. Связи со спасателями нет, поэтому о судьбе двоих горняков пока ничего не известно. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать помощь пострадавшим. К вылету подготовлен вертолёт медицины катастроф.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского в Елизовском районе и является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.