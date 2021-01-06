Кабул, , 06:01 — REGNUM Семеро военнослужащих Афганской национальной армии были убиты солдатом, завербованным террористической группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 6 января сообщает TOLO News.

Инцидент произошёл в провинции Газни на юге Афганистана. Уточняется, что солдат, совершивший убийство военнослужащих, бежал с поста, захватив с собой оружие и боеприпасы.

Ответственность за произошедшее взяла на себя экстремистская террористическая организация «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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