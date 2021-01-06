Бамако, , 00:32 — REGNUM Около ста мирных жителей погибли в результате авиаудара, совершённого неизвестными в центральной части Мали. Об этом 5 января сообщает агентство Anadolu.

Авиаудары были нанесены по деревне Бойнти в районе Мопти поздно ночью, в это время в деревне проходило празднование свадьбы. Населённый пункт атаковал неопознанный вертолёт.

В результате воздушной атаки погибли около ста человек, десятки получили ранения. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр города Дуэнца. Мотив инцидента остаётся неизвестным, официального заявления местных властей по поводу произошедшего не поступало.

Отмечается, что в регионе Мопти проявляют активность экстремистские группировки, связанные с террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ответственность за убийство двух французских военнослужащих в Мали взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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