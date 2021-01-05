Тюменский район, Тюменская область, , 21:16 — REGNUM В Тюменском районе с предпраздничных дней и до сих пор продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Люди элементарно не могут согреть чайники, и жалуются на холод в домах в социальных сетях. Пресс-служба администрации района прояснила ситуацию 5 января 2021 года.

Как поясняют чиновники, в 30-градусные морозы в домах и коттеджах под Тюменью включались чуть ли не все имеющиеся электроприборы. Это привело к чрезмерной нагрузке на электросети, и нагрузка на трансформаторные подстанции увеличивалась в несколько раз

«Отключения происходили практически во всех муниципальных образованиях, но чаще всего от них страдали жители коттеджных поселков и СНТ Андреевского, Ембаевского, Горьковского, Каскаринского, Московского, Мальковского, Онохинского, Чикчинского, Успенского муниципальных образований», — признают в районной администрации. .

Специалисты АО «Россети Тюмень» часть нагрузки переводили на другие трансформаторные подстанции. При этом важно было снизить нагрузку на сети и со стороны потребителей.

«Главы муниципальных образований неоднократно обращались к гражданам с просьбой не включать единовременно энергоёмкие приборы, оставив работающими только те, которые необходимы для поддержания тепла в доме и приготовления пищи», — отмечают в районной администрации.

Руководство Тюменского района уверяет, что к 5 января ситуация с электроснабжением стабилизировалась, хотя точечные отключения ещё фиксируются.