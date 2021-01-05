Каракас, , 16:17 — REGNUM Энергетическая система Венесуэлы подверглась атаке. Об этом сегодня, 5 января, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

По словам Родригес, было совершено нападение на национальную электроэнергетическую систему, нанесен ущерб системе энергопередачи на ГЭС Гури. Это привело к падению мощности в различных секторах Каракаса, а также в других штатах.

Ведутся работы по восстановлении энергосистемы. Начато расследование произошедшего.

Напомним, что венесуэльская энергосистема уже не первый раз подвергается хакерской атаке. Власти Венесуэлы считают, что за этим стоят США.