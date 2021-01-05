Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Из дома в центре Санкт-Петербурга после пожара госпитализировали пять человек, в том числе двоих детей. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Декабристов в Адмиралтейском районе города поступило на пульт дежурного около 11:29 мск 5 января.

В двухкомнатной отдельной квартире выгорела комната и коридор на площади 30 кв. метров.

«В 14:50 пожар ликвидирован,— отметили в ведомстве. — К ликвидации пожара было привлечено от МЧС шесть единиц техники и 31 человек личного состава».

По данным телеканала «78», из дома были эвакуированы трое детей и семеро взрослых. Пятерых из эвакуированных отправили в детскую городскую больницу №17 и НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

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