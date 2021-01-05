Каракас, , 16:00 — REGNUM Энергосистема Венесуэлы понесла ущерб после нападения неизвестных лиц. Об этом в своём аккаунте в Twitter написала вице-президент страны Делси Родригес.

«Было совершено нападение на национальную электроэнергетическую систему сегодня, 5 января, это нанесло ущерб системе энергопередачи на ГЭС Гури и привело к падению мощности в различных секторах столицы и других штатах», — написала Родригес.

Других подробностей не сообщается. Родригес отметила, что специалисты уже ведут работу по восстановлению энергосистемы, а правоохранительные органы начали расследование инцидента.