п. Мстёра, , 13:33 — REGNUM Во Владимирской области 5 января произошёл пожар в одноэтажном кирпичном здании в посёлке Мстёра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 02:33. В здании площадью 1800 квадратных метров располагались торговые павильоны. Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

Пожар локализовали в 04:57, в 6:00 ликвидировали открытое горение, к 11:00 пожар был потушен полностью. Никто не пострадал.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

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