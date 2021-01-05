Пермь, , 13:20 — REGNUM В Перми днем 3 января после ДТП погиб бывший начальник колонии «Белый лебедь», сообщают СМИ.

По данным информресурсов, автомобиль бывшего начальника исправительной колонии попал в аварию. Двигаясь по второстепенной дороге его внедорожник на неравнозначном перекрестке допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. Его пассажирка получила травмы, но госпитализация не потребовалась. После аварии экс-начальник «Белого лебедя» свел счеты с жизнью на месте ДТП.

СМИ отмечают, что погибший работал в системе исполнения наказаний с 1970-х годов. В 2002 году был назначен начальником исправительной колонии для пожизненно заключенных в Соликамске, известной как «Белый лебедь». В 2019 году его сына (бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Пермскому району) осудили к семи годам лишения свободы за покушение на посредничество во взяточничестве.