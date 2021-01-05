Иркутск, , 13:07 — REGNUM В Иркутской области от перенапряжения в условиях низких температур отключился силовой трансформатор Т-2. Без электроснабжения остались 5368 домов, 16 104 жителей, 12 социальных объектов. Как сообщает сегодня, 5 января, пресс-служба областного правительства, все закончилось хорошо, эвакуация населения не потребовалось, авария устранена.

«Все ремонтные работы завершены, электроснабжение в населённых пунктах Горяшино, Тайтра, Ширяева, Лыловщина, Московщина, Хомутово, Грановщина, Урик полностью восстановлено», — пояснил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Анатолий Никитин.Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 января в 03:42 местного времени на подстанции ПС 110 кВ Урик от действия защит отключился силовой трансформатор Т-2. На устранении аварии работали три бригады Восточных электрических сетей ОАО «Иркутская электросетевая компания», задействовано три единицы техники.В 12:00 ПС 110 кВ Урик введена в работу. В 12:22 час. были подключены все потребители.