Дзержинск, Нижегородская область, , 12:54 — REGNUM В Дзержинске из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались около 80 домов и больница скорой медицинской помощи. Об этом сообщает администрация города.

В частности, подача теплоносителя приостановлена в 79 домах и больнице. Пациентам БСМП выданы дополнительные укрывные материалы.

Горячей воды нет в 20 домах и социальном приюте.

Уточняется, что утечка теплоносителя произошла на магистральном трубопроводе по улице Студенческая 27-а. Завершение ремонтных работ запланировано на 18:00 мск 5 января.

В настоящее время температура воздуха в Дзержинске составляет — 1 °C, на момент аварии было около — 3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Волжском Волгоградской области по факту коммунальной аварии было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, прорыв шва подземного трубопровода, расположенного под проезжей частью пересечения улиц Оломоуцкой и Мира, произошёл 3 января предположительно от скачка давления. Под напором горячей воды и пара разрушилось асфальтовое покрытие участка автодороги, обрушился участок дороги. В результате ожоги получили четыре человека. Один из них — 75-летний мужчина — получил ожоги 60% поверхности тела и позже скончался в больнице.

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