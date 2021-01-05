Иркутск, , 12:54 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1398 человек, причём 12 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 5 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 42 112 человека (+262 за сутки). Госпитализированы 2732 пациента (-6 за сутки). Выздоровели 36 738 пациентов (+138 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 190 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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