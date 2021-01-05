Тюмень, , 12:52 — REGNUM В Тюмени 5 января в аварию попала машина скорой помощи, в салоне которой находилась беременная пациентка, и автобус с пассажирами, сообщают СМИ.

ДТП произошло на пересечении улиц Профсоюзная и 50 лет Октября. Как утверждают очевидцы, автобус ехал на зеленый свет светофора, а автомобиль медиков двигался с включенными проблесковыми маячками.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается, кто из водителей нарушил правила при проезде перекрестка, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали четыре человека. По данным департамента здравоохранения, среди них двое сотрудников скорой помощи и двое пассажиров автобуса. Все они были доставлены в ОКБ № 2, информирует 72.ru.

У сотрудников скорой помощи и одного пассажира автобуса диагностированы ушибы. У четвертого участника ДТП диагностирован перелом ребра и ушиб поясницы. Госпитализация никому не потребовалась. Беременная пациентка не пострадала.