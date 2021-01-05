Барнаул, , 12:49 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1605 человек, причём 15 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9649 человек, +53 за последние сутки) и ОРВИ (17 263 человека, +143 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 33 957 человек (+209 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 391 (-21 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 107 пациентов (-3 за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1279 (+8 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 30 392 человека (+168 за сутки).

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