Сочи, Краснодарский край, , 12:24 — REGNUM Два очага лесной подстилки действует на территории Сочи Краснодарского края по данным на утро 5 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Горит лесная подстилка в с. Пластунка и в с. Дагомыс. Угрозы населенным пунктам нет. На месте пожаров работают 40 человек, привлечено семь единиц техники.

«На месте пожара и в Главном управлении организована работа оперативного штаба. Осуществляется мониторинг складывающийся обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи лесные пожары регистрируются с первых дней нового года. Несколько суток понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать крупное возгорание на границе Сочи с Туапсе, в ночь на 4 января загорелся лес на Черной горе в районе села Сергей Поле. Во всех случаях причинами возгораний стал человеческий фактор.