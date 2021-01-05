Саранск, , 12:23 — REGNUM В Мордовии проводится доследственная проверка по сообщениям СМИ о получении травм 35-летней женщиной, которая в дальнейшем скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Согласно публикациям, 2 января женщина получила травмы, катаясь на «ватрушке» по необорудованному спуску в центральной части Саранска. Пострадавшая была госпитализирована, но через некоторое время скончалась в больнице.

В управлении ведутся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года в Нижегородской области ребёнок на «ватрушке» скатился с горки под колёса автомобиля. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

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