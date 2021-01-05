Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM В Невском районе Санкт-Петербурга после массовой драки из-за ДТП серьезно пострадал один человек. Об этом 5 января ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между группой людей произошел ночью в Невском районе города 5 января у дома 28 по улице Караваевской. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны восемь человек, которые были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Как оказалось, конфликт произошел из-за ДТП. Кроме того, в полицию поступила телефонограмма о том, что в тяжелом состоянии госпитализирован еще один участник конфликта, 1984 года рождения.

«На всех граждан будут составлены протоколы по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.