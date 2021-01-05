Малоярославецкий район, Калужская область, , 11:50 — REGNUM Крупное ДТП, в котором погиб водитель, а ещё три человека, в том числе двое детей, пострадали, произошло на 123 км автодороги М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области 4 января в тёмное время суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управления МВД России.

На месте ДТП 40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигаясь со стороны Москвы в направлении Калуги, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 и автомобилем Volkswagen Passat. В результате ДТП погиб водитель Hyundai Accent. Пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ-2112 — двое сестёр семи и 14 лет, а также девушка 1999 года рождения. Дети находились в специальных удерживающих устройствах.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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