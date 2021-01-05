Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Спасатели в Грузии потушили в разных регионах страны 100 из 105 зафиксированных пожаров. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Согласно данным пресс-службы спасателей, в регионе Самегрело — Верхняя Сванетия ликвидировано 74 из 77 очаов возгорания. В крае Рача — Лечхуми и Нижняя Сванетия — потушили один из двух пожаров.

В Аджарии зафиксировано одно возгорание, спасатели его тушат. В Имеретии и Гурии пожаров уже нет, там ликвидировали, соответственно, 18 и семь очагов возгораниь.

Сообщается, чаще всего горела трава в полях, а также подлесок. Жертв нет. В некоторых местах огонь угрожал постройкам, но пожарным удалось не допустить их возгорания.

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