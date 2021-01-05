Кижингинский район, Бурятия, , 11:11 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован очередной трагической пожар, который привёл к гибели человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, возгорание произошло вечером 4 ноября в посёлке Новокижингинск Кижингинского района.

К моменту прибытия пожарных из соседнего Хоринского района, дом и веранда были полностью охвачены огнём. В результате они сгорели полностью.

«В ходе разбора места пожара на крыльце дома под обрушившимися конструкциями крыши веранды обнаружено тело мужчины 1952 г.р. Причина пожара устанавливается», — отметили в агентстве.

Как отмечается, всего за первые 4 дня 2021 года в республике зафиксировано 36 пожаров, в которых погибли три человека. Ещё четверо пострадали. В связи с этим сотрудники противопожарной службы усилили работу по профилактике.

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