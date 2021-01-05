Наманган, Узбекистан, 5 января 2021, 10:56 — REGNUM В Наманганской области Узбекистана двенадцать человек отравились водкой с акцизной маркой Киргизии, двое из них — умерли. Об этом 5 января на своем telegram-канале сообщил глава информационной службы генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
Шамсутдинов уточнил, что в период с 29 по 31 декабря 2020 года пострадавшие были госпитализированы с острым алкогольным отравлением.
Прокуратура Туракурганского района начала по данному факту уголовное производство, в рамках которого продолжаются следственные действия, добавил он.