Наманган, Узбекистан, , 10:56 — REGNUM В Наманганской области Узбекистана двенадцать человек отравились водкой с акцизной маркой Киргизии, двое из них — умерли. Об этом 5 января на своем telegram-канале сообщил глава информационной службы генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Шамсутдинов уточнил, что в период с 29 по 31 декабря 2020 года пострадавшие были госпитализированы с острым алкогольным отравлением.

«Несмотря на необходимую медицинскую помощь, оказанную врачами, двое из них умерли», — отметил он.

Прокуратура Туракурганского района начала по данному факту уголовное производство, в рамках которого продолжаются следственные действия, добавил он.