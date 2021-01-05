Сухум, , 10:55 — REGNUM В Гальском районе Абхазии лесной пожар перекинулся на жилые дома, из-за чего пришлось проводить эвакуацию местных жителей. Об этом 5 января сообщает Гал ТВ.

Лесной массив начал гореть 4 января. Огонь начал распространяться возле сёл Вяда-Баргяп, Сида и Ряп. Тушению пожара мешает сильный ветер.

Сообщается что к борьбе с огнем приступили два пожарных расчета и три бригады. Им помогали местные жители. Несмотря на это, не удалось предотвратить возгорание домов.

По информации журналистов, на место прибыл глава МЧС республики Лев Квициния. Он объявил об эвакуации.

Площадь пожара пока неизвестна. О пострадавших и погибших данных нет.

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