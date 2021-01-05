Челябинск, , 10:28 — REGNUM В Челябинское в ночь на 5 января произошел серьезный пожар в девятиэтажном доме по ул. Болейко. Один человек госпитализирован, 11 человек спасены, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, очаг пожара находился на шестом этаже в нежилом помещении. Бывшая общая кухня использовалась под хранение вещей и мебели, была сильно захламлена. Площадь горения составила 20 квадратных метров.

Стоит отметить, в доме коридорного типа (именно в таком здании возник пожар) продукты горения могут распространяться стремительно. С помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС с шестого этажа вывели на свежий воздух по маршевым лестницам 11 человек. Еще девять человек с остальных этажей дома вышли на улицу самостоятельно.

В результате пожара пострадала жительница одной из квартир, расположенной на шестом этаже. С признаками отравления угарным газом она госпитализирована. Состояние женщины медики оценивают как удовлетворительное.

Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.