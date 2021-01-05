Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Ночью в Петербурге полицейские с погоней задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться во дворах жилых домов. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 5 января в Невском районе города. Около двух часов ночи сотрудники ГИБДД на маршруте патрулирования на Дальневосточном проспекте у дома №3 обратили внимание на автомобиль Kia Rio, водитель которого, заметив приближающийся полицейский автомобиль, резко начал движение и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД пустились в погоню за подозрительным водителем. Автомобиль удалось установить после того, как водитель иномарки столкнулся с патрульной машиной.

«В результате аварии пострадавших нет. Водителем оказался 38-летний гражданин одного из сопредельных государств, он был направлен на медосвидетельствование, которое зафиксировало состояние алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе.

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе за нетрезвое вождение.