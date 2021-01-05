Тбилиси, , 09:42 — REGNUM На территории края Самегрело — Верхняя Сванетия в Западной Грузии в течение 4 января возникло 40 очагов полевых пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Сообщается, что 28 очагов возгорания ликвидировали, два — локализовали. К тушению огня привлечены не только местные пожарные, на помощь им прибыли спасатели из Тбилиси и других городов. Всего к ликвидации пожаров привлечено более 250 человек.

Тушению огня мешает устоявшаяся сухая погода и сильный ветер. 5 января также были зафиксированы новые очаги в соседнем регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Там в борьбе с огнем участвуют 45 человек.

По предварительной версии, пожары возникли из-за сжигания сухой травы аграриями.

«Сжигание травы на полях и пашнях может привести к распространению пожара квак на жилые дома, так и лесные массивы», — говорится в сообщении от службы спасателей.

Данных о жертвах и пострадавших нет.