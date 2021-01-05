Майминский район, Алтай, , 09:25 — REGNUM Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту задымления в одном из эко-отелей, жертвами которого едва не стали малолетние дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Ранее информация об этом появилась в СМИ. Предварительно установлено, что в одном из коттеджей гостиницы в Майминском районе отдыхала 28-летняя жительница из Новосибирска. Затопив камин, поздно вечером 31 декабря, женщина с друзьями отмечала Новый год.

В какой-то момент она обратила внимание на плачь годовалого сына, спавшего на втором этаже, и увидела при помощи видеоняни дым в комнате. Выяснилось, что труба камина проходила через комнату, в котором спали дети.

«Из-за повреждения в трубе едкий дым распространился в помещении, в котором находились дети в возрасте 3,8 лет и 1,2 года. По счастливой случайности никто не пострадал», — отметили в ведомстве.

Женщина тут же вынесла детей из комнаты и проветрила помещение, после чего сообщила администрации объекта о происшествии. Повреждение было устранено. В ходе проверки правоохранители намерены установить все обстоятельства происшествия.