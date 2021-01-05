Ужгород, Украина, , 08:06 — REGNUM В Закарпатской области Украины сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который призывал к выходу Закарпатской области из состава Украины, сообщили 4 января в пресс-службе СБУ.

Источник утверждает, что киберспециалисты украинской спецслужбы блокировали деятельность жителя города Берегово Закарпатской области, который призывал в социальных сетях к отделению области от украинского государства.

«Житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства», — сообщили в СБУ.

Мужчине объявили о подозрении (предъявили обвинение) по части первой статьи 110 Уголовного Кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность.

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Напомним, ранее бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил о все еще существующей угрозе для Украины потерять шесть областей — Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую.

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