Порт-Вила, , 07:23 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения находился в 65 километрах к северо-северо-востоку от Порт-Олри. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 178,19 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Аляске. Его очаг находился в 234 километрах от города Адак на глубине 17,1 километр. Пострадавших не было.

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