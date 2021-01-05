Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Лидер ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио был задержан полицией в округе Колумбия. Об этом 4 января сообщает издание Washington Post.

Таррио известен тем, что принимал активное участие в похищении из методистской церкви и последующем сожжении плаката Black Lives Matter. Проживавший в Майями лидер ультраправой группировки был задержан сразу же после прибытия в округ Колумбия. При себе у Таррио были обнаружены магазины с патронами, в связи с чем ему были предъявлены дополнительные обвинения.

Отмечается, что сторонники движения Proud Boys планируют 6 января провести в округе Колумбия акцию в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Само движение американская правозащитная организация Southern Poverty Law Center относит к «Группам ненависти».

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