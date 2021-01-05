Богота, , 03:29 — REGNUM Лодка с более, чем 20 мигрантами затонула у побережья Колумбии. Об этом 4 января сообщает Associated Press.

Крушение судна произошло у северо-западного побережья страны, возле муниципалитета Аканди, расположенного на берегу залива Ураба в Карибском море. По данным официальных лиц муниципалитета, пассажиры судна пытались добраться до Панамы.

В результате крушения лодки погибли шесть человек, ещё девять человек были спасены, как минимум 16 пассажиров числятся пропавшими без вести. Военно-морские силы страны подтвердили факт кораблекрушения, в настоящее время ведётся поиск пропавших без вести.

Стоит отметить, что тысячи людей ежегодно пытаются на лодках пересечь залив Ураба, в надежде попасть в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте числа нелегальных мигрантов, предпринимающих попытки вылететь из Швеции в Великобританию с поддельными или недействительными паспортами.

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