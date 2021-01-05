Саратов, , 02:21 — REGNUM Четверо детей и двое взрослых госпитализировали с отравлением угарным азом в Саратове, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Саратовской области.

По версии следствия, инцидент произошел в квартире жилого дома на 5-м Динамовском проезде. На кухне работала газовая колонка, а женщины купали свои детей, однако почувствовали ухудшение самочувствия. Хозяйка жилища вызвала скорую помощь, которая отвезла женщин с детьми в больницу.

«Им оказана необходимая медицинская помощь. Проводится обследование. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники СКР осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря произошел пожар в многоэтажном доме в Новом Уренгое. В результате пожара двое четырехлетних детей отравились угарным газом. Их госпитализировали.