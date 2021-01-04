Нижневартовск, Югра, , 23:23 — REGNUM В Югре перед судом предстанут четверо жителей Нижневартовска, которые пытались запутать суд в деле об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в августе 2019 года, во время семейного застолья в одном из дачных домов товарищества «Нефтяник» города Нижневартовска, 43-летний мужчина зарезал ножом бывшего супруга своей родной сестры. В момент убийства в доме находилось множество свидетелей — сестра обвиняемого, его сожительница, племянница и сожитель племянницы. Все они в ходе следствия дали логичные и исчерпывающие показания.

Но во время рассмотрения уголовного дела судом, вышеуказанные свидетели отказались от своих первоначальных показаний, изложив новую версию событий. Якобы обвиняемый в убийстве не нападал, а оборонялся. Суд расценил свежие показания свидетелей, как ложные, и убийца был приговорён к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Свидетели же стали фигурантами уголовного дела по ч.1 ст.307 УК РФ («Заведомо ложные показания в суде»). В случае согласия суда с выводами следствия, обвиняемые могут понести наказание в виде значительного штрафа, либо двух лет исправительных работ, либо до трёх месяцев ареста, отметили в СУ СКР по ХМАО.