Сальск, Ростовская область, , 19:07 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 января.

Трагедия произошла 3 января 2021 года в Сальске. В частном домовладении были обнаружены тела четырёх человек — мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей. В помещении присутствовал запах газа.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение смерти двум и более лицам» продолжается.

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