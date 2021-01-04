Курган, , 18:54 — REGNUM В двух районах Курганской области 3 и 4 января при пожарах погибли четыре человека Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Днём 3 января после тушения пожара в частном доме в селе Лопатки Лебяжьевского района были обнаружены тела двух мужчин 50 и 75 лет. В ночь на 4 января в селе Сафакулево при пожаре погибли две женщины 59 и 44 лет.

Причины возгораний устанавливаются. После доследственных проверок этих двух смертельных пожаров будут приняты соответствующие процессуальные решения.