Тверь, , 18:31 — REGNUM Снежный циклон обрушился на территорию Тверской области 4 января, энергетики региона переведены на особый режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе МРСК Центра.

По данным МЧС, в результате снегопада, которые сопровождался перепадами температур от минусовых к плюсовым значениям, зафиксированы локальные отключения электроснабжения. В МРСК Центра уточнили, что среди пострадавших — Весьегонский, Кимрский, Кашинский, Калининский, Рамешковский районы Тверской области. Отключений в основной сети не зафиксировано.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 51 бригада Тверьэнерго в составе 178 человек персонала с привлечением 72 единицы специализированной техники. Для ускорения хода восстановительных мероприятий также привлечены 39 бригад и 54 единицы техники из других филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Также задействованы передвижные дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.